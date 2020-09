Anita & Alexandra treten beim MDR SCHLAGERSOMMER auf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wenn Anita & Alexandra Hofmann zu Andreas Kallwitz ins Studio kommen, wird sich der Moderator geballter Frauenpower gegenüber sehen. Die Schwestern strahlen nicht nur eine Menge Lebensfreude, sondern auch Entschlossenheit aus. Kein Wunder, dass sie die Zeit der Corona-Pandemie ohne Auftritte und Konzerte dazu genutzt haben, kreative Ideen zu entwickeln. Und so veröffentlichten die zwei ihr neues Album "Wilde Zeiten" in diesem Sommer, der so ganz anders war.



Passend zum Titelsong haben die Schwestern ein Musikvideo produziert, das Lust auf Sommer und gute Musik macht. Das Video behandelt aber auch die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie und die außergewöhnliche Zeit, in der wir gerade alle leben. So sieht man zum Beispiel Bilder von Auftritten der beiden in einem Autokino vor hupenden Wagen und auch der Kontakt zu den Kollegen kommt nicht zu kurz - aber eben auf besondere Weise.

Prominente Unterstützung

Während Anita & Alexandra in dem Video tanzend und singend den Sommer feiern, melden sich Stars wie Andy Borg, Ross Antony, More than Words, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross und Christian Schild von Voxxclub per Videocall - eine Art der Kommunikation, die uns in der Coronakrise allen mittlerweile gut vertraut und Alltag geworden ist. Trotz der Entfernung feiern sie alle gemeinsam mit Anita und Alexandra.

Läuten bei Anita vielleicht bald die Hochzeitsglocken?