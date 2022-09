"Es war einfach ein unwahrscheinlich toller Tag. […] Ich konnte das alles gar nicht fassen". Besser kann ein Fazit für einen Hochzeitstag kaum ausfallen. In der Tat wird der 30. Juli für Anita Hofmann und ihren Mann Christian Filip wohl immer in positiver Erinnerung bleiben. Nach langer coronabedingter Wartezeit konnten sich die beiden endlich das Ja-Wort geben. Doch nicht nur die Hochzeitszeremonie in der Kirche in ihrem Heimatort Meßkirch war traumhaft - die beiden feierten auch ein rauschendes Fest. Und das sogar zusammen mit Fans. Rund 540 Gäste, die Hälfte davon Fans des Duos "Geschwister Hofmann", feierten gemeinsam mit der überglücklichen 45-Jährigen und ihrem 48-jährigen Mann den Tag. Für Anita hätte dieser Tag kaum schöner sein können, wie sie im Gespräch mit Uta Bresan bei "Musik für Sie" verriet: