In einem Traum aus weißer Spitze hat Schlagersängerin Anita Hofmann am 30. Juli in ihrem Heimatort Meßkirch Radiomoderator Christian Filip nun endlich kirchlich geheiratet. Eigentlich sollte die Trauung bereits im vergangenen Jahr stattfinden, wegen Corona wurde sie jedoch verschoben.



Rund 540 Gäste, die Hälfte davon Fans des Duos "Geschwister Hofmann", feierten gemeinsam mit der überglücklichen 45-Jährigen und ihrem 48-jährigen Mann den Tag.