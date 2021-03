Wegen Corona-Beschränkungen Anita Hofmann muss ihre Hochzeit verschieben

Diese Absage ist besonders traurig. Anita Hofmann und ihr Verlobter Christian müssen ihre aktuellen Hochzeitspläne verschieben - die Corona-Beschränkungen sind einfach noch zu streng und lassen eine unbeschwerte Hochzeit mit feiernden Freunden und Verwandten in absehbarer Zeit nicht zu. Eine Hochzeit unter strengen Auflagen kommt für die 43-jährige Sängerin nicht in Frage. Gegenüber dem SWR sagte sie:

Wir wollen einfach unsere Gäste auch in den Arm nehmen und drücken.

Anita und Alexandra Hofmann bei Alexandras Hochzeit im Jahr 2001. Bildrechte: dpa

Bekannt wurde Anita Hofmann als Teil des Schwesternduos "Geschwister Hofmann". Zusammen mit ihrer drei Jahre älteren Schwester Alexandra steht sie schon seit Jugendtagen auf der Bühne. Alexandra hatte ihr privates Glück schon vor einige Zeit gefunden. 2001 heiratete sie ihren Dietmar sogar im Rahmen der Feste-Shows und sorgte für einen emotionalen TV-Höhepunkt.



Jetzt, zwazig Jahre später, sollten auch für Anita die Kirchenglocken läuten - doch daraus wird vorerst wohl nichts. Seit 2019 ist die jüngere der Hofmann-Schwestern mit dem Radiomoderator Christian Filip liiert, zuvor war sie drei Jahre lang Single. Er habe die perfekte Mischung aus Charme, Bodenständigkeit, Verständnis und Männlichkeit. Sie könne mit ihm lachen, aber auch tiefgründige Gespräche führen, schwärmte die Sängerin vor einiger Zeit in einem BILD-Interview. Seit 2020 sind die beiden verlobt. In Sachen Hochzeit müssen sich Anita und Christian nun jedoch in Geduld üben, aber Vorfreude ist ja die schönste Freude.