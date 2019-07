Der neue Mann in ihrem Leben heißt Christian und ist Moderator und Programmchef eines Radiosenders. Eigentlich kennen sich die Künstlerin und der Radiomann bereits seit einigen Jahren, zu einem Date verabredeten sie sich jedoch erst in diesem Frühjahr.

Was jetzt kommt, klingt, wie aus einem Kitschroman, hat sich aber so zugetragen.

Die beiden wollten einen Spaziergang machen, da wurde Anita ohnmächtig und Christian fing sie auf. Als die Musikerin kurz darauf in seinen Armen erwachte, war es um sie geschehen.