Anita und Alexandra Hofmann, oder die Geschwister Hofmann , gab es 35 Jahre im Doppelpack. Seit vorigem Jahr verfolgen beide Schwestern ihre Solo-Karrieren . Die Fans des Duos waren über die Nachricht von der Trennung mehr als überrascht. Doch die Sängerinnen zeigten, dass sie auch allein Erfolg haben können. Beide haben bereits ihre ersten Solo-Titel veröffentlicht. In einem Radio-Podcast gestand Anita Hofmann jetzt, dass der Anfang für sie doch nicht so leicht war.

Ich habe am Anfang schon Angst gehabt, allein weiterzumachen. Aber als ich dann aufgeschrieben habe, wer bin ich, was kann ich und warum sollen die Leute mich hören, da habe ich gemerkt: Jetzt gibt es 100 Prozent Anita und ich fühle mich wohl dabei.

Anita und Alexandra Hofmann bei "Immer wieder sonntags". Bildrechte: IMAGO / HOFER

Als Anita und Alexandra Hofmann bekannt gegeben haben, dass sie auch als Solistinnen auftreten werden, kündigten sie an, ab und zu auch als Duo zu performen. In diesem Podcast sagte Anita, dass sie und ihre Schwester nur noch in diesem Jahr gemeinsam singen werden. "Es wird uns dann nur noch getrennt geben, es ist schwierig, dass man alle Termine unter einen Hut bekommt", so die 46-Jährige.



Zur Zeit, so Anita, schreibe sie an neuen Songs. Wahrscheinlich werde im Frühjahr ihr erstes Solo-Album erscheinen. Bis dahin möchte sie sich noch etwas Zeit geben, um sich selbst zu finden. Mit ihrer Musik möchte sie ihren Zuhörern Kraft geben und sie mit ihrer positiven Energie anstecken. "Deshalb ist meine Musik immer tanzbar, positiv und hat auch immer eine kleine Message."