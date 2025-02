"Ich möchte auch zeigen, dass ich die mutige Anna bin", kündigte Anna-Carina Woitschack voller Tatendrang an. Doch von dem Mut war in der Prüfung der RTL-Show nicht mehr viel übrig. Ziel war es, liegend, in einer geschlossenen Kiste, Zahlenschlösser zu öffnen. "Es wird komplett dunkel sein", kündigte Moderatorin Sonja Zietlow an. "Und dann werden euch erstmal Schlangen besuchen." Anna-Carinas Gesichtsausdruck verriet da schon, dass ihr diese Vorstellung nicht behagte.