Über 20 Jahre ist es her, dass Willi Herren (†45) am Camp-Feuer im australischen Dschungel Platz nahm. Er war 2004 Teil der zweiten Staffel, belegte damals den dritten Platz und ist somit eine echte Dschungel-Legende. Nun tritt seine 22-jährige Tochter Alessia in die Fußstapfen ihres 2021 verstorbenen Vaters und will mindestens genau so erfolgreich abschneiden.

Bildrechte: IMAGO / Future Image