Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Das sei nicht ihre Welt hier, viele Menschen, so Anna-Carina weiter. Die Sängerin hatte am Vortag eine Dschungelprüfung abbrechen müssen. Gemeinsam mit Sportkommentator Jörg Dahlmann sollte sie, in einer geschlossenen Kiste liegend, Zahlenschlösser öffnen. "Es wird komplett dunkel sein", kündigte Moderatorin Sonja Zietlow an. "Und dann werden euch erstmal Schlangen besuchen." Kurz nachdem der Deckel der Kiste geschlossen wurde, rief Anna-Carina: "Bitte, bitte mach auf!" Wenig später folgte der Satz, mit dem jede Prüfung abgebrochen werden kann: "Ich bin ein Star. Holt mich hier raus!"