Aus dieser, von Dieter Bohlen moderierten Staffel, die schließlich Pietro Lombardi gewann, gingen zwei Liebespaare hervor. Pietro Lombardi und Sarah Engels und Marco Lombardi und Anna-Carina Woitschack . Während die Beziehung zwischen Pietro und Sarah, die unterdessen ebenfalls scheiterte, durchaus bekannt ist, geriet die dreijährige Beziehung zwischen Marco Lombardi und Anna-Carina Woitschack in Vergessenheit. Anna-Carina belegte damals in der Show den achten Platz. Der Auftakt für eine Karriere als Sängerin war es dennoch. Und es war der Auftakt für eine dreijährige Beziehung mit Pietro Lombardis zwei Jahre älterem Bruder Marco. 2014 gaben dann beide die Trennung bekannt.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack geben sich 2020 in einer Fernseh-Show das "Ja"-Wort. Bildrechte: imago images/Revierfoto

Einige Zeit später lernte Anna-Carina Woitschack wieder in einer Show, nämlich in "Immer wieder sonntags", ihren jetzigen Ehemann, Stefan Mross, kennen. Seit sechs Jahren sind die beiden ein Paar, seit zwei Jahren verheiratet. Das "Ja"-Wort gaben sie sich vor Millionen Zuschauern, in Florian Silbereisens Show "SCHLAGERLOVESTORY.2020 – DAS GROSSE WIEDERSEHEN!". In letzter Zeit jedoch gibt es immer wieder Spekulationen über eine Ehe-Krise des Traumpaares der Schlagerwelt.