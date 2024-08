Früher wäre es für Anna-Carina Woitschack unmöglich gewesen, sich nackt in einem Magazin ablichten zu lassen, sagte die Künstlerin im Gespräch mit der Bild-Zeitung: "Vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen. Früher habe ich mich gefragt: ,Was werden die anderen sagen? Ist das richtig?‘ Aber jetzt mache ich das, was sich für mich richtig anfühlt. Es ist mir egal, ob es jeder mag. Ich finde es toll – und das ist die Hauptsache."