Anfang November hatten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf Instagram bekannt gegeben, dass sie sich privat trennen werden. Kurze Zeit später wird die Sängerin an einer Tankstelle in Thüringen in Begleitung eines anderen Mannes gesehen, der ihr ziemlich nahe zu stehen scheint. Um die aufkommenden Spekulationen richtig zu stellen, hat sich Anna-Carina jetzt in der "Bild"-Zeitung zu diesem "neuen Mann" an ihrer Seite geäußert.