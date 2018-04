Heute ist es endlich soweit, am Freitag, den 13. ... Mein neues Album 'Liebe passiert' ist 'geboren' und überall erhältlich. Ich freue mich SO sehr auf die nächsten Tage, an denen ich hoffentlich viele Menschen mit meiner neuen Musik begeistern und berühren darf.

