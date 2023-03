Eine Tätowierung ist für immer - da sollte wohl überlegt sein, was man sich mit Farbe unter die Haut stechen lässt. Für Schlagerstar Anna-Carina Woitschack war es nun so weit und auch sie hatte sich im Vorfeld viele Gedanken über das Motiv gemacht.

In einem Video auf ihrer Facebook-Seite kann man die tapfere Anna-Carina beim Stechen des Tattoos sehen, den Schmerz beim Tätowieren an der Innenseite ihres Oberarms kann man der Sängerin mehrmals im Gesicht ablesen. Aber: Der Schlagerstar hält durch und präsentiert zum Schluss stolz das Kunstwerk unter ihrer Haut. Auf ihrem Arm steht nun: "Never a failure, always a lesson", zu deutsch "Niemals ein Fehler, immer eine Lektion".