Es ist eine Nagelbett-Entzündung, die sich die letzten Tage zwei, drei Tage angebahnt hat. [...] Gestern war der Zeh dann so angeschwollen und wurde heiß, da bin ich in die Notaufnahme.

Dort wurde, so die Sängerin, der entzündete Zeh betäubt, aufgeschnitten und der angesammelte Eiter herausgeholt. "Ich sag's Euch, es war ganz schön schmerzhaft." Jetzt habe sie eine Tüte um den Fuß und werde sich eine Geh-Hilfe besorgen, kündigte Anna-Carina an. Mit dieser geht es dann zu den Aufzeichnungen für die Fernsehsendung "Dinge gibt’s". Sie sei bei zwei Folgen dabei, verrät sie. Das Format laufe demnächst bei RTL 2. Wann die Folgen mit ihr ausgestrahlt würden, das dürfe sie noch nicht verraten.

Allerdings ist das nicht das einzige TV-Projekt, bei dem die 32-Jährige dabei ist. Vor wenigen Tagen erst verriet die Sängerin, dass sie unter die Schauspielerinnen gegangen ist. Anna-Carina spielt in der Daily-Soap "'Alles was zählt" eine Gastrolle. Damit, so Anna-Carina in einem Instagram-Post, erfülle sich für sie ein großer Traum. In der Serie spielt die Sängerin die Mode-Vloggerin Vivienne, die Folge mit ihr ist am 20. Mai zur gewohnten Sendezeit zu sehen. Über ihre ersten Dreharbeiten vor der Serien-Kamera sagte Anna-Carina: