You make me complete.

Anna-Carina und ihr Freund Daniel. Bildrechte: instagram.com/anna.carina.woitschack

Auf deutsch: "Du machst mich komplett."

Obwohl die Sängerin bereits seit Herbst 2022 mit dem Österreicher Daniel B. glücklich ist, versteckte sie ihre neue Liebe bisher weitestgehend. Immerhin ist die 30-Jährige frisch getrennt und nach wie vor mit Moderator Stefan Mross verheiratet. Im neuen Jahr jedoch möchte die Sängerin offenbar kein Versteckspiel mehr. So postete sie in ihrer Story auf Instagram ein Pärchenfoto versehen mit einer Liebesbotschaft.



Nachdem Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross im November gemeinsam bekannt gegeben hatten, dass sie sich trennen werden, dauerte es offenbar nicht sehr lange, bis der Sängerin ihre neue Liebe begegnete. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung wies sie jedoch darauf hin, dass Daniel nicht der Trennungsgrund gewesen sei.