Moderator Stefan Mross und seine Frau, die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack. Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA

Da der Moderator von "Immer wieder sonntags" bereits mit Schlagersängerin Stefanie Hertel verheiratet war und schon seit langem ab und zu die Klatschspalten der Yellow Press füllt, rückt natürlich auch Anna-Carina mit in den Fokus der Klatschreporter. Seit ihrer Hochzeit in der von Florian Silbereisen moderierten Show "SCHLAGERLOVESTORY.2020 – DAS GROSSE WIEDERSEHEN!" im Sommer 2020, wird die Ehe des Paares akribisch beobachtet und so manche Falschmeldung in die Medien gebracht. Vor allem am Anfang, so die 29-Jährige, sei es schwierig gewesen. Daran müsse man sich erst gewöhnen.