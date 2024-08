Sie sei überzeugt, dass die Frau ihre Entschuldigung ernst gemeint habe und beim nächsten Mal darüber nachdenken werde, was sie in ihre Kommentare schreibt.

Mit ihrer Initiative gegen die Haterin ist Anna-Carina Woitschack in der Schlagerbranche nicht allein. Vor kurzem starteten Michelle und ihr Freund Eric Philippi auf ihrem Instagram-Account eine außergewöhnliche Aktion gegen Hasskommentare im Netz.