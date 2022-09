Manchmal werden Träume war. Platz 5. in den "Offiziellen Deutschen Charts" (international) und Platz 2. in den SCHLAGER Charts, direkt hinter Roland Kaiser. Der höchste Chart-Einstieg meiner 11-jährigen musikalischen Karriere.

Kleine Familie: Anna-Carina, Dackeldame Lotti und Stefan Mross. Bildrechte: Instagram/Anna Carina Woitschack/imago images/HOFER

Zur Freude über ihren Erfolg gesellt sich jetzt jedoch die Sorge um ihre Beziehung mit Ehemann Stefan Mross. Die beiden waren bisher meistens 24 Stunden am Tag zusammen. Und das oft auf engstem Raum, nämlich in einem Wohnmobil. Dackeldame Lotti macht die kleine Familie komplett. In den letzten drei Monaten jedoch war Stefan Mross mit Lotti oft allein zu Haus. Anna-Carina trainierte in Köln für die neue RTL2-Show "Skate Fever". Für Stefan war das eine sehr schwere Zeit.