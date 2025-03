Bildrechte: IMAGO/Horst Galuschka

Erst vor wenigen Tagen hatte Anna-Carina Woitschack auf Instagram mit ihren Fans ihre große Sorge um ihren Vater Wendolin geteilt. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb Anna-Carina, dass ihr Vater gerade sehr um seine Gesundheit kämpfe. In einem Interview mit der Bild-Zeitung hatte die Sängerin zuvor gesagt, dass ihr 80-jähriger Vater erneut an Lymphdrüsenkrebs erkrankt sei. Bereits im vergangenen Sommer habe ihr Vater die Diagnose bekommen. Zunächst habe es so ausgesehen, als würde die Chemo gut anschlagen, so Anna-Carina. Doch der Krebs sei nun noch aggressiver zurückgekommen.