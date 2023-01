"Wer mich kennt, weiß, dass ich […] mich ungern für Sachen rechtfertige, die so einfach nicht stimmen", sagt Anna-Carina Woitschack sichtlich betroffen in einem Statement auf ihrem Instagram-Kanal. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein Fanclub von ihr aufgelöst wird - in beidseitigem Einverständnis, wie sie und die Fanclubleiterin Steffi betonten. Dennoch gab es in den Kommentarspalten unter den Berichten anschließend viele Spekulationen und Gerüchte.