Ich habe sehr um diese Liebe gekämpft, es sind sehr viele Tränen bei uns beiden geflossen. Doch am Ende haben wir gemeinsam einen Schlussstrich gezogen.

Anna-Carina erzählte, dass sich die Ehe mit Stefan Mross bereits seit geraumer Zeit in einer Krise befunden hat und wie sehr sie dies belastet hat: "[…] es kriselte schon länger bei uns, eigentlich bereits seit einem Jahr. […] es ging mir emotional und körperlich nicht gut", sagte die Schlagersängerin bei "BUNTE".

Ein auschlaggebender Punkt für das Ende der Ehe war der Sommer 2022. Während der sechsjährigen Beziehung war das Paar "jeden Tag zusammen, es gab wenig Raum zum Luftholen". Dies änderte sich, als Anna-Carina für Proben für die Fernseh-Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" (RTL2) im Sommer 2022 drei Monate größtenteils in Köln lebte.

Für mich war es gut, denn ich hatte endlich Zeit, in Ruhe über unsere Beziehung nachzudenken.

"Wir waren praktisch von der ersten Minute an in diesem Strudel der Öffentlichkeit, konnten uns nicht in Ruhe kennenlernen, mal ausgehen oder ins Kino", sagte Anna-Carina dem Magazin.