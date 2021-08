So nah kommt man den großen Stars nur selten: am 26. August lädt Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (28) gemeinsam mit Ehemann Stefan Mross nach Bitterfeld-Wolfen an die Goitzsche (Seepromenade) ein, um vor knapp 300 Fans ihr neues Album "Träumer" zu präsentieren. Dafür gibt es eine besondere Schlager-Cocktailparty ab 19:00 Uhr. Der Eintritt ist zwar frei, allerdings muss rechtzeitig reserviert werden.