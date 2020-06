Schon seit 15 Jahren moderiert Stefan Mross die sonntägliche Show aus dem Europapark in Rust. In letzter Zeit war der Schlagerstar im Fernsehen aber aus einem ganz anderen Grund sehr präsent. Erst am 6. Juni heiratete er seine Verlobte Anna-Carina Woitschack in Florian Silbereisens SCHLAGERLOVESTORY.2020.