"Diese Nachricht ist für unsere Familie ein Schock. Mein Papa ist fast zwei Meter groß, war immer stark wie ein Bär", sagt die 32-jährige Schlagersängerin dem Blatt. Ihr Vater habe bereits zehn Kilo Gewicht verloren, weil das Schlucken so weh tue.

Dem Bericht zufolge, habe Wendolin Woitschack bereits im vergangenen Sommer die erschütternde Diagnose in seiner Heimatstadt Dessau bekommen. Zunächst habe es so ausgesehen, als würde die Chemo gut anschlagen, so Anna-Carina. Doch der Krebs sei noch aggressiver zurückgekommen.