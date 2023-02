Mir fällt in letzter Zeit besonders auf, wie viel 'Hass' und 'Missgunst' in den sozialen Netzwerken an der Tagesordnung stehen. Ich selbst bin derzeit Opfer des sogenannten 'Cybermobbings'.

Anna-Carina Woitschack bei einem Auftritt. Bildrechte: IMAGO / mix1

Doch nicht nur in den sozialen Medien wehrt sich Anna-Carina Woitschack gegen Beleidigungen. Nachdem Kabarettist Christian Keltermann sie in seinem Programm und auf seinen Social-Media-Accounts als "Schlagermatraze" bezeichnet hatte, zog die Sängerin Konsequenzen. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte sie, dass sie sich daran gewöhnt habe, dass man nicht von allen gemocht wird. Da habe sie sich ein dickes Fell angelegt. „In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt abgegeben habe“.