"Ich werde definitiv mit meiner Familie Weihnachten verbringen. Meine Mama macht so ziemlich die beste Weihnachtsgans überhaupt", sagte Anna-Carina Woitschack vor ein paar Wochen im Interview mit "Meine Schlagerwelt". Das Weihnachtsfest mit der Familie wollte die Sängerin in diesem Jahr ganz besonders genießen, sagte sie damals weiter: "Mein Papi wird nächstes Jahr 80 und da darf man auch über jedes Weihnachtsfest froh sein, an dem man mit der Familie um den Weihnachtsbaum sitzt."