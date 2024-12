Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Die Mutter von Boris Becker, Elvira, war am 21. November im Alter von 89 Jahren in ihrem Haus in Leimen gestorben. Zwischen ihr und ihrem Sohn Boris bestand ein sehr inniges Verhältnis. Auch bei den ersten großen Turnieren und Siegen war Elvira an der Seite ihres Sohnes. Bei der Trauerfeier, die am 30. November in Leimen stattfand, waren alle drei Söhne von Boris Becker (Noah, Elias und Amadeus), seine Frau Lilian und seine Schwester Sabine dabei.