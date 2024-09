"Bei mir gibt es schon lange etwas, was mich an meinem Körper stört und nervt", beginnt Anna-Maria Zimmermann ihre Instagram-Story und wirkt dabei nachdenklich. Seit langer Zeit versuche sie es durch Sport und gesunde Ernährung in den Griff zu bekommen. Doch: "Ich kann machen was ich will, ich werde dieses Problem einfach nicht los", so die top-fitte Sängerin. "Es geht um meine Innen-Oberschenkel."