Kurz vor ihrer Rosenhochzeit am 10. Januar 2025 hatte Anna-Maria Zimmermann per Social Media bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Christian Tegeler getrennt sind. Bereits in dem "Trennungspost" schrieb sie, dass das Paar durch die zwei gemeinsamen Söhne für immer miteinander verbunden bleibe.

Bildrechte: IMAGO / Future Image Bei ihrem Auftritt in Florian Silbereisens TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am 11. Januar, sagte Anna-Maria, dass sie und ihr Noch-Ehemann sich weiterhin blendend verstehen und "Team Eltern" bleiben würden. Nun hat die Zweifach-Mama gezeigt, dass dies nicht nur eine Ankündigung ist. Auf den Karnevals-Fotos, welche die Sängerin in einer Instagram-Story veröffentlicht hatte, sind sie und ihr Noch-Ehemann Christian sogar im Partnerlook zu sehen. Beide trugen grüne Kostüme mit Blättern, die zwei Jungs des Paares waren ebenfalls auf den Fotos. Der sieben Jahre alte Matti hatte einen angemalten Bart und trug eine Fellmütze, sein kleiner Bruder Sepp hatte sich als Katze verkleidet.