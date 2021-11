2015 heiratete sie ihren Christian, im selben Jahr kam Söhnchen Matti zur Welt, Sepp wurde 2020 geboren. Anna-Maria Zimmermann liebt es, Mama zu sein, doch sie bekommt zu spüren, dass ihr der linke Arm bei der Betreuung ihrer zwei kleinen Kinder sehr fehlt. In einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" sagte die 32-Jährige, dass sie in einigen Situationen auf Hilfe angewiesen ist.

Anna Maria Zimmermann ein Jahr vor dem Unfall. Bildrechte: imago/Revierfoto

Anna-Maria Zimmermann war vor 16 Jahren durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt geworden. Im Oktober 2010 war sie mit einem Helikopter unterwegs zu einem Auftritt, als dieser abstürzte. Die junge Sängerin wurde schwer verletzt. Mehrere Wochen lag Anna-Maria Zimmermann im künstlichen Koma und musste mehrfach operiert werden. Die damals 21-Jährige kämpfte tapfer gegen die Schmerzen und um ihr altes Leben. Ein Jahr nach dem Unfall stand sie wieder auf der Bühne. Ihr Optimismus war zurück, ihr Lachen auch, das Einzige, was von dem Unfall geblieben ist, ist ihr gelähmter linker Arm. Zu ihrem Unfall sagte Anna-Maria der "Bunten": "Schublade auf, Erinnerungen rein, Schublade zu." Sie würde heute auch in jedes Flugzeug steigen. "Nur wenn ich irgendwo einen Helikopter in der Luft höre, geht mein Puls so dermaßen hoch... also so einen Flug möchte ich meinem Körper nicht mehr antun".