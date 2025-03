Doch das war nicht das einzige Mal, dass sie im Krankenhaus gelandet ist. "Ich bin in meinem Leben schon so oft hingefallen, ich war schon so oft in der Notaufnahme, ich habe in meinem Leben gefühlt auch schon alles gebrochen gehabt", bestätigt die 36-Jährige. Sie habe ihre Mama schon als Kind oft atemlos gemacht, denn "ich bin so mit dem Kopf durch die Wand und dann denke ich danach nach, dass es vielleicht gar nicht so gut war", gibt Anna-Maria lachend zu.