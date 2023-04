Gemeinsame Abende auf der Couch sind für Anna-Maria Zimmermann und ihren Mann Christian wohl eher eine Seltenheit. Sie steht als Künstlerin oft auf Party- und Schlagerbühnen und der 42-Jährige ist als Koch und Gastronom ebenfalls viel unterwegs. Doch diese berufliche Trennung ist auch so etwas wie das Ehe-Geheimnis der beiden, verriet sie jetzt in einem Interview mit RTL. "Wir sind beides so Lebemenschen", erzählt die 34-Jährige, "wir sind beruflich eigentlich immer so aufgestellt gewesen, dass unsere Beziehung so gut funktioniert, weil jeder so seins macht."