Auf der Sonneninsel Mallorca wird seit einiger Zeit unter den musikalischen Stars heftig getuschelt. Es geht um die von ihrem Ehemann seit Anfang des Jahres offiziell getrennte Sängerin Anna-Maria Zimmermann und ihren Kollegen Julian Benz . Die beiden performen in diesem Sommer auf der Bühne des Megaparks. Jetzt hat der Chef der Künstleragentur, die Julian Benz unter Vertrag hat, Sänger Ikke Hüftgold, in einem Interview die neue Liebe am Ballermann bestätigt.

Anna-Maria Zimmermann hatte erst im Januar die Trennung von ihrem Ehemann Christian Tegeler bekannt gegeben. 17 Jahre lang war sie mit dem österreichischen Koch liiert, fast zehn davon verheiratet. 2017 kam der gemeinsame Sohn Matti auf die Welt, drei Jahre später folgte Sepp.



Wenige Monate nachdem Anna Maria das Aus ihrer Ehe öffentlich gemacht hatte, verkündete sie ihr Comeback am Ballermann. Allerdings tritt sie in diesem Jahr nicht, wie viele Jahre vorher, im Bierkönig auf, sondern im Megapark. Im vorigen Jahr hatte die Sängerin eine Mallorca-Pause eingelegt. Davor hatte sie dreizehn Jahre hintereinander im Bierkönig auf der spanischen Insel performt. Im Mega-Park steht auch Julian Benz auf der Bühne. Der 33-jährige Sänger wurde in Warstein geboren und wuchs in Willingen auf. Seine ersten Auftritte als Partysänger absolvierte er unter dem Namen Jöli. 2017 hatte er seinen ersten Auftritt am Ballermann. Mittlerweile absolviert Julian Benz bis zu 100 Auftritte im Jahr.