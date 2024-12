An diese Panne werden sich die Anwesenden bei der "Schlagernacht des Jahres" am 07. Dezember 2024 in Frankfurt wohl noch lange erinnern: Anna-Maria Zimmermann performte gerade ihren Hit "Liebelei", in dem sie unter anderem singt "Das mit uns, das geht mir viel zu schnell, ich komm' bei deinem Tempo nicht mit" – ein Satz, den sich ihr Oberteil wohl ebenfalls dachte und sich verabschiedete!