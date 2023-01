Sängerin: "Drückt mir die Daumen!" Anna-Maria Zimmermann wird erneut operiert

Das neueste Instagram-Video von Anna-Maria Zimmermann versetzt ihre Fans in Sorge. Darin erzählt Anna-Maria, dass sie am 31. Januar in Aachen operiert wird. Allerdings, so die 34-Jährige, sei die OP geplant, es sei nichts passiert.