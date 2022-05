Wie die zweifache Mutter der "Bild"-Zeitung sagte, sei es sogar so, dass sie alles liebe, was mit Fliegen zu tun habe. Nur in einen Helikopter sei sie seither nicht mehr gestiegen.

Anna-Maria Zimmermann war 21 Jahre alt und auf dem Weg zu einer Preisverleihung per Helikopter. Während der Landung bei Altenbeken in der Nähe des Veranstaltungsorts stürzte der Helikopter aus etwa zehn Meter Höhe über einer Straße ab. Anna-Maria erlitt lebensgefährliche innere Verletzungen und zahlreiche Knochenbrüche, musste mehrfach operiert werden. Ihr linker Arm blieb gelähmt, seit 2017 kann sie ihn wieder ein wenig bewegen.

Trotz aller Schmerzen und Einschränkungen stand die Sängerin bereits ein Jahr später wieder auf der Bühne. 2015 heiratete sie und 2017 sowie 2020 wurde sie Mutter. Anna-Maria Zimmermann schafft es nicht nur, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, sie hilft sogar noch anderen. Vor einigen Tagen war die Sängerin in der Dominikanischen Republik als Teil der Aktion "Fly and help". Die Hilfsorganisation errichtet mithilfe von Spenden Schulen in Entwicklungsländern. Sie sei stolz und dankbar, ein Teil davon sein zu dürfen, sagte Anna-Maria Zimmermann.