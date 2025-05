Manche Beauty-Operationen sind medizinisch notwendig, manche eher nicht. Letztere kommen für Anna-Maria Zimmermann aktuell nicht in Frage. Dennoch hat die Sängerin offensichtlich manchmal Selbstzweifel. Sie habe Stellen, schreibt sie in ihrer Instagram-Story, die ihr nicht so gefallen. "Aber bis jetzt habe ich mich immer dagegen entschieden." Dort hatte die 36-Jährige auf die Fan-Frage geantwortet, ob an ihr alles natürlich sei.