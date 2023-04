Ich wollte das, fand es ganz toll, aber dann habe ich wieder vor dem Spiegel gestanden und gesagt: "Nein, ich kann nicht mehr. Wie sehe ich aus? Ich hab 35 Narben an meinem Körper, ich habe einen gelähmten Arm. Das will niemand mehr sehen."

Auf der Bühne geht es ihr gut: Sängerin Anna-Maria Zimmermann. Bildrechte: IMAGO/Revierfoto

"Es hat bestimmt vier Jahre gedauert, bis ich zu 100 Prozent gesagt habe: 'Anna, ganz ehrlich, du hörst jetzt auf bei jedem Auftritt deine Beine abzuschminken. […] Das ist so wie es ist. Und es ist okay so wie es ist.'" Geholfen hat ihr in dieser Zeit vor allem der familiäre Rückhalt, doch ihre Lieben mussten auch einiges aushalten, gesteht sich Anna-Maria heute ein.