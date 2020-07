Doch die Folower bleiben entspannt. Kommentare wie "Ich habe nicht gestillt und mein Kind ist trotzdem groß geworden." oder "Es ist ganz allein Deine Entscheidung, wie Du Deinem Kind die Milch gibst." zeigen, dass die Befürchtung der Sängerin unbegründet war.

Anna-Maria Zimmermann hatte mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn den Schäfer und Schlagersänger Heinrich Gersmeier besucht, der seinen Hof in Nordrhein-Westfalen 50 Kilometer von Anna-Marias Wohnort entfernt betreibt. Heinrich Gersmeier war 2008 durch die RTL-Doku-Soap "Bauer sucht Frau" mit seinem Schäferlied bekannt geworden. Anna-Marias Sohn hat den Tag auf dem Lande in vollen Zügen genossen - und so war das Foto, das für soviel Aufregung sorgte, entstanden.