Die Schlagersängerin hatte allerdings auch schwere Zeiten zu meistern: Den 24. Oktober 2010 wird Anna-Maria Zimmermann nie vergessen. Sie war gemeinsam mit ihrem Manager und einem Assistenten in einem Helikopter zu einem Auftritt in einer Diskothek unterwegs, als der Hubschrauber bei der Landung in der Nähe von Altenbeken aus etwa zehn Meter Höhe über einer Straße abstürzte. Anna-Maria Zimmermann erlitt lebensgefährliche innere Verletzungen und zahlreiche Knochenbrüche. Die junge Frau kämpfte sich tapfer ins Leben zurück, ihr linker Arm bleibt gelähmt.