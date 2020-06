Auch vorhergehende Termine konnte der werdende Vater Christian Tegeler nicht mit Anna-Maria teilen. An all dem hat er bei Söhnchen Matti (2) teilhaben können. Anna-Maria Zimmermann versichert in ihrem Post zwar, dass "wir es schaffen werden, meine Lieben!", gleich danach aber kommt: "Wir haben doch alle keine andere Wahl!". Ob ihr Mann bei der Geburt dabei sein wird, dazu äußert sich Anna-Maria in ihrem Post nicht.