Die 31-Jährige ist voller Energie und eine Frohnatur. Ohne dies wäre ihr der Neuanfang 2010 nicht so gelungen. 2005 war die junge Frau als Kandidatin der dritten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt geworden. Von da an war die Bühne und der Schlager ihr Leben. Am 24. Oktober 2010 war Anna-Maria Zimmermann gemeinsam mit ihrem Manager und einem Assistenten in einem Helikopter zu einem Auftritt unterwegs. Bei der Landung stürzte der Helikopter aus etwa zehn Meter Höhe über einer Straße ab. Die junge Frau erlitt lebensgefährliche innere Verletzungen und mehrere Knochenbrüche.

Als Folge des Unfalls blieb der linke Arm der damals 21-Jährigen gelähmt.



Doch Anna-Maria Zimmermann ließ sich nicht unterkriegen. Bereits ein Jahr später stand sie wieder auf der Bühne, im Januar 2012 erschien mit "Hautnah" ihr zweites Album. Zu dem beruflichen Erfolg gesellte sich auch das private Glück. Im Januar 2015 läuteten für sie und den Koch Christian Tegeler die Hochzeits-Glocken, am 15. Dezember 2017 erblickte ein Sohn das Licht der Welt. In diesem Sommer nun wird Baby Nummer zwei geboren. Eines jedoch verrät Anna-Maria noch nicht: Junge oder Mädchen?