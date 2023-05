Wie die Sängerin der "Bild"-Zeitung weiter sagte, lege sich dieser Mensch bei Instagram immer neue Profile zu und attackiere sie. Ihr Vater und ihr Verlobter Tim hätten ihn mehrfach angeschrieben und aufgefordert, damit aufzuhören, doch es kämen nur lachende Smileys zurück. Sie nehme diese Drohungen sehr ernst, so die einstige DSDS-Kandidaten. Sie habe nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet, das Amt für Cyber-Kriminalität in Sachsen-Anhalt habe die Ermittlungen aufgenommen.

Annemarie Eilfeld mit ihrem Baby. Bildrechte: instagram.com/annemarie_eilfeld

2017 wurde die Sängerin, die zu dieser Zeit in Berlin wohnte, so heftig von einem Stalker verfolgt, dass sie wegen ihm Berlin verließ und in ihre Heimatstadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt zurückkehrte. Ihr Verfolger hatte vor ihrer Wohnung aufgelauert, die Reifen ihres Autos zerstochen, immer wieder angerufen. Ihr jetziger Verlobter Tim Sandt, den sie 2017 kennenlernte, half der damals 26-Jährigen, sich von ihrer Angst zu befreien. Im vorigen Jahr wurde Annemarie Eilfeld erneut von einem Stalker belästigt, d9ieser konnte jedoch dingfest gemacht werden.