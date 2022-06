Auf ihrer Instagram-Seite kündigt Annemarie Eilfeld ihren Followern voller Vorfreude an, dass dieser Badeurlaub der letzte Urlaub vor der Geburt ihres ersten Kindes sein wird. "Vorerst unsere letzte Reise zu zweit, wir freuen uns auf wundervolle, aufregende & sonnige Tage". Doch dann kommt die Feuerqualle, welche die 32-Jährige am Oberschenkel berührt, während diese ihre Beine entspannt ins Wasser baumeln lässt. Und plötzlich, so Annemarie, habe sie ein stechender Schnmerz im Oberschenkel gepackt, der in Richtung Po ausstrahlte.