Anni Perka kann schon wieder lachen. Die 32-Jährige schreibt auf ihrer Facebook-Seite mit einem Augenzwinkern: "Das Fahrrad fahren und ich... wir werden halt keine Freunde." Bei einem Fahrradausflug in den österreichischen Alpen stürzte die Sängerin am Samstag und musste anschließend ins Krankenhaus.

Äußerlich fehlt mir zum Glück nichts, es sind jedoch die Milz und die Niere betroffen, was die Ärtze noch etwas besorgt. Ich hoffe dennoch, dass nichts ernsthaftes passiert ist und ich morgen wieder in meinem Bett schlafen kann!

Anni Perka kam nach dem Sturz ins Krankenhaus in Bludenz im österreichischen Vorarlberg. "Es war vermutlich die schlimmste Nacht mit all den Schmerzen und auch mit dem Schockerlebnis" , schrieb sie nach der ersten Nacht. Eigentlich sollte die Sängerin fünf Tage im Bludenzer Krankenhaus bleiben. Sie durfte die Klinik jedoch auf eigenes Risiko verlassen und hat sich im Anschluss ins heimatliche Deutschland, nämlich nach Landshut, ins Krankenhaus begeben. Dort werden mögliche innere Verletzungen an Milz und Niere weiter untersucht.

Startete als Helene-Fischer-Double ihre Karriere: Anni Perka. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Auch wenn die Sängerin schreibt, dass ihr äußerlich nichts fehlt, so hat sie dennoch einige Kratzer davon getragen, wie man in ihrer Instagram-Story sehen konnte. Dort zeigte sie einen Tag nach dem Unfall schon einige Details aus ihrem Krankenhaus-Leben. So verfolgte sie das Finale der Fußball-EM zwischen Italien und England aus dem Krankhausbett, was sie eigentlich mit ihrem Mann Peter im Biergarten hatte anschauen wollen. Außerdem fand sie auch genug Zeit und Kraft zum Autogramme schreiben. In ihrer Instagram-Story schrieb die Sängerin, dass sie von ihrer Zimmerpartnerin erkannt wurde und diese gleich mit Autogrammkarten versorgte.