"Traumhochzeit. Traummann. Traumlocation. Traumwetter. Einfach ein Traumtag" , schreibt Anni Perka zu einem Hochzeitsbild auf ihrer Instagram-Seite. Schaut man sich die beiden glücklichen Gesichter von ihr und ihrem Mann an, glaubt man die Worte sofort. Zwei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit haben die 33-jährige Sängerin und ihr 37-jähriger Mann ihre Traumhochzeit nachgeholt.

Was hier die letzten Tage passiert ist, muss ich erstmal realisieren. Nach zwei mal verschieben, hat es jetzt endlich mit unserer Traumhochzeit in Spanien geklappt!!!

Auf einer Finca im spanischen Novelda hat die Feier stattgefunden, die das Brautpaar auch Tage danach noch immer beinahe sprachlos gemacht hat. "Ich fühle mich immernoch als hätte ich das alles nur geträumt! Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. [...] Diese "Fiesta" werden wir nie vergessen" , schreibt die gebürtige Hamburgerin in einem Instagram-Posting und zeigt auf dem dazugehörigen Foto ihre diamantbesetzten Ringe.

In der Liebesgeschichte von Anni Perka und ihrem Mann Peter Loder gab es beinahe jedes Jahr ein großes Highlight. 2018 lernten sich die beiden bei einem Werbedreh kennen. Peter ist ein gefragtes Foto-Model und wird häufig für Werbe-Shootings gebucht. Was viele Schlagerfans nicht wissen: Auch Anni Perka arbeitet unter ihrem bürgerlichen Namen Annett Loder als Werbe-Model.

Nur ein Jahr nach dem Kennenlernen gab es am 22. Juni 2019 die romatische Verlobung bei einem Urlaub in Rom. Wiederum ein Jahr darauf, am 26. Juni 2020, fand im bayrischen Landshut die Hochzeit statt. Die dazugehörige Feier wurde nun nach zwei Jahren und zweifacher Verschiebung nachgeholt.