Helene Fischer und Anni Perka als ihr Double im Jahr 2010. Bildrechte: dpa

Gesungen hat Anni Perka schon immer gern. Wie so viele ihrer Kolleg(inn)en, stand sie bereits im Kindesalter auf der Bühne. Anni ist gebürtige Hamburgerin und machte nach dem Abitur in der Hansestadt ihre Ausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel an der Stage School. 2011 beendete die Sängerin ihre Ausbildung, danach tourte sie bis 2013 als offizielles Helene Fischer Double in ganz Deutschland umher. Bis zu 200 Mal jährlich stand sie auf der Bühne. 2014 hängte Anni Perka diesen Job an den Nagel und begann, ihre Karriere als Sängerin unter eigenem Namen aufzubauen. Auch ihr Haar trug sie nicht mehr blond, sondern kehrte zu ihrer natürlichen Haarfarbe rot zurück. 2016 brachte sie ihr Debütalbum "Lass uns träumen" heraus, zwei Jahre später erschien "Dafür lebe ich".