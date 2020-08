Ich habe mich in meinem 20. Jubiläumsjahr schweren Herzens dazu entschieden, meine Live-Auftritte am Ballermann zu beenden. Ich hatte in der Corona-bedingten Zwangspause Zeit, über den Ballermann nachzudenken. Ich glaube, dass dieser Ort seine beste Zeit hinter sich hat. Es wird dort nie wieder so sein, wie es einmal war.

Antonia aus Tirol "Bild"-Zeitung