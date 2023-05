Vor etwa zwei Jahren wurde bei ihr während einer Vorsorgeuntersuchung eine Gewebsveränderung am Gebärmutterhals festgestellt: "Es war so weit fortgeschritten, dass man das entfernen musste", so die Baden-Württembergerin. Die OP verlief komplikationslos, "es ist alles gutgegangen, ich hatte eine Wahnsinns-Frauenärztin", sagte Mai.

Gesundheitlich geht es Vanessa Mai also sehr gut und auch beruflich läuft es rund. Im März 2023 veröffentlichte sie das Wolkenfrei-Album "Hotel Tropicana", welches es direkt in die Schlagercharts schaffte. Außerdem stehen ab Mai einige Wolkenfrei-Konzerte an, u.a. tritt die Sängerin in Wuppertal, Aachen, Stuttgart, in Österreich und der Schweiz auf.